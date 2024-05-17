Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-февраль 2024

По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-феврале 2024 года составил 3,3 тыс. тонн. Это на 41,1% меньше, чем в первые два месяца 2023 года, когда Россия отправила в Евросоюз 5,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этого металла из РФ в ЕС за отчетный период составил 49,4 млн евро, тогда как годом ранее – 147,8 млн евро (-66,5%).

Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

Весь объем необработанного никеля из РФ в ЕС в первые два месяца этого года был перевезен автотранспортом.

Единственным покупателем российского никеля в отчетном периоде были Нидерланды.

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