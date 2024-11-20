Грузооборот и контейнерооборот через Гамбург, 9 месяцев 2024

Контейнерооборот порта Гамбург составил по итогам 9 месяцев 2024 года 5,8 млн TEU, оставшись практически на уровне прошлогоднего показателя (-0,4%), сообщили SeaNews в порту. В тоннах объем перевалки контейнерных грузов составил 58,2 млн тонн, на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Оборот груженых контейнеров увеличился на 0,2% до 5,1 млн TEU, в то время как перевалка порожняка сократилась на 4,6% до 722 тыс. TEU. На 2,7% до 2 млн TEU 2024 года вырос контейнеропоток, идущий в/из порта по железной дороге.

Основным торговым партнером Гамбурга остается Китай, оборот с которым составил по итогам 9 месяцев 1,6 млн TEU. Контейнеропоток на/из США, который является вторым в рейтинге торговых партнеров порта, вырос на 7,6% до 520 тыс. TEU. Увеличились также перевозки в сообщении с Польшей (+16% до 232 тыс. TEU), Малайзией (+29,8% до 144 тыс. TEU), Бразилией (+2,6% до 124 тыс. TEU) и Мексикой (+3,5% до 81 тыс. TEU).

Число заходов в порт контейнеровозов увеличилось на 0,3%, при этом умеренный рост продемонстрировали суда средней и малой вместимости.

Суммарный грузооборот через Гамбург снизился на 3% до 84 млн тонн, что в порту связывают со слабой экономикой Германии и усугубляющими ситуацию военными действиями на Украине и нападениями на суда в Красном море.

Перевалка конвенциональных генеральных грузов выросла на 3,7% до 904 тыс. тонн.

Оборот массовых грузов составил 24,9 млн тонн, на 9,3% меньше, чем годом ранее, что, однако в Гамбурге говорят о постепенном выправлении ситуации и уменьшении глубины падения – по итогам первого полугодия снижение составляло 12,1%. Основным фактором, негативно влияющим на объемы, остается снижение грузопотока угля из-за закрытия ряда тепловых электростанций.

Перевалка сельхозгрузов снизилась на 4,1% до 4,8 млн тонн, в том числе на 7,8% до 1 млн тонн вырос оборот кормов для животных. Положительную динамику продемонстрировал также импорт масличных культур, увеличившийся на 2,8% до 2,3 млн тонн.

Перевалка наливных грузов обвалилась на 15,6% до 6,6 млн тонн, несмотря на рост экспорта нефтепродуктов на 34,6% до 1,3 млн тонн.

Фото: Hafen Hamburg