Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2024 выросла перевалка зерна

В марте 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 24,3% относительно показателя марта 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 34%, транзит – на 9,2%. В импорте было перевалено на 15,3% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Каботаж прибавил 1,2%.

В марте 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 48% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, его доля составляла 21,9%. Доля пищевого налива в марте 2024 года соответствовала 7,6%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла в 2,2 раза. Химических и минеральных удобрений было обработано на 45,5% больше, чем в марте 2023 года. Оборот прочих генеральных грузов вырос на 28,2%.

Наиболее значительно, на 69,3% сократилась перевалка черных металлов. Оборот грузов в контейнерах уменьшился на 67,8%, лесных грузов – на 44,7%.

В марте 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 44,6%, Махачкала обработала 35,2%, на Оля приходилось 20,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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