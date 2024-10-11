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Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2024
11.10.2024

Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2024

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в сентябре 2-24 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15,3 млн тонн,
    • Свердловская область — 4,8 млн тонн,
    • Красноярский край — 3,8 млн тонн,
    • Пермский край и Белгородская область — по 3,5 млн тонн,
    • Иркутская область — 3,4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Орловская область (рост на 30% за счет увеличения на 48% отправок зерна и на 42% стройматериалов),
    • Республика Марий Эл (рост на 28% за счет увеличения в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов),
    • Новгородская область (рост на 25% увеличения в 14 раз отправок контейнерных грузов и на 15% химических удобрений и лесных грузов),
    • Республика Саха (Якутия) (рост на 24% за счет увеличения на 28% погрузки угля и на 11% руды),
    • Саратовская область (рост на 23,5% за счет увеличения в 4,5 раза отправок нефтяных грузов, на 48% контейнерных грузов и на 12% удобрений).

    Фото: РЖД


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