Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2024

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в сентябре 2-24 года.
С точки зрения объемов в первую тройку вошли:
- Кемеровская область, отгрузившая 15,3 млн тонн,
- Свердловская область — 4,8 млн тонн,
- Красноярский край — 3,8 млн тонн,
- Пермский край и Белгородская область — по 3,5 млн тонн,
- Иркутская область — 3,4 млн тонн.
Самую высокую динамику показали:
- Орловская область (рост на 30% за счет увеличения на 48% отправок зерна и на 42% стройматериалов),
- Республика Марий Эл (рост на 28% за счет увеличения в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов),
- Новгородская область (рост на 25% увеличения в 14 раз отправок контейнерных грузов и на 15% химических удобрений и лесных грузов),
- Республика Саха (Якутия) (рост на 24% за счет увеличения на 28% погрузки угля и на 11% руды),
- Саратовская область (рост на 23,5% за счет увеличения в 4,5 раза отправок нефтяных грузов, на 48% контейнерных грузов и на 12% удобрений).
Фото: РЖД