Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июне 2024: снизилась перевалка угля и кокса

В июне 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,7% всех грузов, сократился на 6,9%. В каботаже было перевалено на 37% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 0,2%. Транзит, напротив, вырос на 5,3%.

В июне этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,5%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В июне 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 36,6% и 15,1% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 21,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла в 2,4 раза. Руды было обработано на 65,9% больше, чем в июне 2023 года, оборот химических и минеральных удобрений увеличился на 26,7%.

Наиболее значительно, на 55,4% снизилась перевалка лесных грузов. Угля и кокса перевалили на 44,1% меньше, чем в июне 2023 года, рефгрузов – на 40,8% меньше.

В июне 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 63%, доля порта Тамань была 9,6%, порта Кавказ – 9,4%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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