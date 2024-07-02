Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%

В мае 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,8% относительно показателя мая 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,5%. Импорт снизился на 4,7%, каботаж – на 71,4%.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2024 года соответствовала 19,6%.
Груженых контейнеров было обработано на 0,4% больше, чем в мае 2023 года. Из общего объема груженых 18,8% приходилось на рефконтейнеры, 81,2% – на сухие.
40,6 тыс. TEU груженых контейнеров прошло в импорте, 24,9 тыс. TEU – в экспорте, 8 TEU – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 9,3%.
В мае 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Порт Кавказ приходилось 0,03%.
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