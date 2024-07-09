Грузооборот Арктического бассейна в мае 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В мае 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2,2% относительно показателя мая 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 11,2%. В каботаже было перевалено на 13% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 62,1%.

В мае 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 45,8%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (24,9%). Доля угля и кокса в мае 2024 года составила 16,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 10,9 раза. Цветных металлов было обработано на 54% больше, чем в мае 2023 года. Оборот прочих генеральных грузов вырос на 38,6%.

Наиболее значительно, на 75,9% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Лесных грузов перевалили на 74,8% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 41,1% меньше.

В мае 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 59,3%, Сабетта обработала 31,3%, на Варандей приходилось 5%.

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