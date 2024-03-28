Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделилась исполнительный директор «Шынғар Транс» Каламкас Кабышева (Казахстан).

Наша компания участвует в выставке TransRussia три года подряд. В этом году она очень масштабная. И не только по размерам, но и по количеству участников – очень много китайских компаний. Появилось много новых компаний из Узбекистана, Азербайджана.

В железнодорожных перевозках есть зависимость между Казахстаном и Россией. РФ «ломает» нам ставки, когда предлагает казахстанским производителям-экспортерам ставки чуть ниже, чтобы не платить за порожние вагоны. Соответственно, создают нам конкуренцию, и нам тоже приходится ставки снижать.

Поэтому, можно сказать, что мы друг другу задаем рынок.

Фото: SeaNews