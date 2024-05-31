Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22, 2024
31.05.2024

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо в исследуемых портах изменились незначительно
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    22.04.2024
    44 отмененных рейса, с 17 по 21 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 17 недели по 21 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    28.03.2024
    «Мы пережили все, что можно пережить»
    О рисках в логистике B2B и на маркетплейсах поделилась на круглом столе «Неочевидные и […]
    2024OzonЛогистикамаркетплейс
    0
    15.02.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2024
    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на снижение фрахтовых ставок. По данным […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    12.03.2024
    Импорт и экспорт Китая, 2 месяца 2024
    Товарооборот КНР и РФ увеличился на 9,3%
    2024КитайРоссияТоварооборот
    0
    08.05.2024
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; […]
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2024
    31.05.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 снизился на 60,8%
    30.05.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2024 в деталях
    30.05.2024 Новый LCL сервис из Индии
    30.05.2024 На магистральные маршруты выходят нишевые контейнерные перевозчики
    29.05.2024 Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •