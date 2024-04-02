Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь 2024

По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе 2024 года составил 3,4 млн евро, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда ЕС закупил у России электроэнергии на сумму 3,6 млн евро.

Покупали электроэнергию в январе этого года в ЕС всего две страны – Латвия и Литва.

Латвия в отчетном периоде импортировала из РФ электроэнергии на сумму 2,7 млн евро, тогда как годом ранее на 3,4 млн евро (-20,6%).

Литва относительно января 2023 года импорт электроэнергии из России нарастила на 124,7% – с 239 тыс. евро до 537 тыс. евро.