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Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь 2024
02.04.2024

Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь 2024

    • По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе 2024 года составил 3,4 млн евро, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда ЕС закупил у России электроэнергии на сумму 3,6 млн евро.

    Покупали электроэнергию в январе этого года в ЕС всего две страны – Латвия и Литва.

    Латвия в отчетном периоде импортировала из РФ электроэнергии на сумму 2,7 млн евро, тогда как годом ранее на 3,4 млн евро (-20,6%).

    Литва относительно января 2023 года импорт электроэнергии из России нарастила на 124,7% – с 239 тыс. евро до 537 тыс. евро.


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