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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%
04.07.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%

    • В мае 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,8% относительно показателя мая 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 18,2%, каботаж – на 16. В экспорте было перевалено на 19,5% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 96,6%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2024 года соответствовала 45,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,3% меньше, чем в мае 2023 года. Из общего объема груженых 4,9% приходилось на рефконтейнеры, 95,1% – на сухие.

    61,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,5% – в каботаже, 16,8% – в экспорте и 0,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 25,9%.

    В мае 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,7%, Восточный обработал 16,8%, на Корсаков приходилось 5,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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