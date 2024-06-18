Забастовки в портах Гамбург и Бремерхафен

17 июня в морских портах Германии была приостановлена обработка контейнеров и грузов в связи с однодневной предупредительной забастовкой, объявленной профсоюзом Ver.di. Как сообщает Maritime Executive, профсоюз требовал от Ассоциации работодателей портовых операторов повышения заработной платы.

Помимо Гамбурга и Бремерхафена забастовкой были охвачены и другие порты – Эмден, Бремен, Браке. На контейнерных терминалах также было остановлено движение автотранспорта.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 3 евро в час в рамках годового контракта с 1 июня 2024 года, а также призывает ввести надбавки за смену и выплатить компенсации за отказ сотрудников от надбавок в 2022 году.

Ассоциация работодателей портовых операторов, в свою очередь, предлагают повышение в размере 2,5 евро.

Ожидается, что работа портов Гамбург и Бремерхафен возобновится 18 июня, но другие порты продолжат забастовку до 19 июня. Следующий раунд переговоров также запланирован на 18 июня.

В связи с забастовкой Maersk предупредил клиентов о серьезных последствиях для маршрутной сети, поскольку на дни, когда проводилась и будет проводится забастовка, была запланирована обработка нескольких контейнеровозов.

«Несмотря на то, что в ходе этой забастовки основные порты Германии были закрыты всего на 24 часа, существует вероятность задержек при доставке и вывозе контейнеров с терминала, – цитирует издание заявление Maersk. – Мы будем пересматривать графики движения судов, поскольку это может повлиять на время отправления».

Фото: порт Гамбург