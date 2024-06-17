Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2024: груженые сократились, порожняк вырос

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна остался на уровне показателя апреля 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 6,5%, каботаж – на 29,5%. В экспорте было перевалено на 15,3% меньше, чем годом ранее. Транзит составил 487 TEU.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года соответствовала 44,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 5,1% меньше, чем в апреле 2023 года. Из общего объема груженых 6,5% приходилось на рефконтейнеры, 93,5% – на сухие.

56,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,9% – в каботаже, 20,3% – в экспорте и 0,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 20,9%.

В апреле 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,1%, Восточный обработал 16,2%, на Корсаков приходилось 5,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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