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Аналитический дайджест SeaNews, 11-15 ноября 2024
15.11.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 11-15 ноября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот

    Несмотря на некоторое снижение контейнеропотока через Гетеборг в третьем квартале, в порту по-прежнему прогнозируют рекордный контейнерооборот по итогам всего 2024 года.

    Контейнерные порты Турции, 10 месяцев 2024

    Контейнерооборот через порты Турции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 7,6% и составил 11,29 млн TEU.

    Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2024

    В январе-сентябре этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

    Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2024

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 10 месяцев 2024 года составил 43,15 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 46 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 46 неделе 2024 года по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составляет 3440 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2024: снизилась перевалка черных металлов

    В сентябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна сократился на 7,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, октябрь 2024

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в октябре 2024 года.

     

    Товарооборот РФ

    Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-август 2024

    По данным Евростата, морской экспорт черных металлов из России в Евросоюз в январе-августе 2024 года составил чуть более 3 млн тонн.

    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-август 2024

    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-августе 2024 года в денежном выражении составил 5,73 млрд евро.

    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-август 2024

    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-августе 2024 года составил в денежном выражении 334,8 млн евро.

    Как китайское жилищное строительство влияет на российский лесной экспорт

    Общий объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, в сравнении с 2023 годом снизился на 3% до 21,9 млн тонн, при этом сохраняется негативная динамика по экспортным перевозкам.

    Товарооборот Россия – Армения в январе-сентябре 2024

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-сентябре 2024 года составили 2,3 млрд долларов.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-сентябре 2024 года

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-сентябре 2024 года снизился на 26,1% относительно показателя января-сентября прошлого года.

     

    Порты

    Грузооборот морских портов Китая в январе-сентябре 2024

    В январе-сентябре этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

    Грузооборот речных портов Китая в январе-сентябре 2024

    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-сентябре этого года увеличился вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

     

    Финансы

    Прибыль CMA CGM за 3 квартал 2024 выросла в 7 раз

    CMA CGM обнародовала финансовые показатели за третий квартал 2024 года.

    Финансовые результаты Совкомфлота за 9 месяцев 2024

    ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024

    На 46 неделе 2024 года на некоторых исследуемых трейдах наблюдается невысокая динамика. 

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 46, 2024

    На 46 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 46 неделя, 2024

    На 46 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax пошли вниз.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 46, 2024

    На 46 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 46, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на прежнем уровне.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 46 неделя 2024

    На 46 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 46 неделя 2024

    На 46 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России начали снижаться.

     

    Судостроение 

    Доминирование Китая в судостроении укрепляется

    По итогам этого года Китай обеспечил 90% глобального портфеля заказов на контейнеровозы, 81% – на балкеры, 72% – на танкеры и 44% – на газовозы.

     

    Фото: Shipspotting / Clinton Donny

     


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