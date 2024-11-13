Как китайское жилищное строительство влияет на российский лесной экспорт

Аналитический центр «ТрансЛес» поделился результатами анализа ключевых показателей железнодорожных перевозок лесных грузов за первые девять месяцев 2024 года и конкурентной обстановки на рынке лесной продукции.

Как сообщили SeaNews в компании, общий объем перевозок леса и пиломатериалов, включая контейнерные перевозки, в сравнении с 2023 годом снизился на 3% до 21,9 млн тонн, при этом сохраняется негативная динамика по экспортным перевозкам.

Внутренние перевозки

На сегодняшний день внутренние перевозки являются наиболее значимым и стабильным сегментом рынка. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года перевозки необработанной древесины для дальнейшей переработки на российских предприятиях увеличились на 2% до 12,6 млн тонн. В третьем квартале наметились первые тревожные признаки в этом сегменте: погрузка снизилась на 2% по сравнению с третьем кварталом 2023 года.

Рост производства продукции ЛПК, по данным Росстата, начал замедляться:

Экспортные перевозки

Экспортные железнодорожные перевозки леса и пиломатериалов за 9 месяцев 2024 года снизились на 11% до 8,5 млн тонн. За этот период было перевезено 7,3 млн тонн пиломатериалов, что на 9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Основные получателями пиломатериалов остались те же страны, что и ранее:

Китай — 5,3 млн тонн (-11%);

Узбекистан — 0,6 млн тонн (-18%);

Азербайджан и Иран — 0,33 млн тонн (-5%);

Япония – 0,2 млн тонн (+11%).

Экспорт круглого леса составил 1,2 млн тонн, что на 18% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Крупнейшими покупателями российского круглого леса были:

Китай – 0,9 млн тонн (-25%);

Беларусь – 0,16 млн тонн (+23%);

Казахстан – 0,13 млн тонн (-4%).

Среди причин снижения экспортных перевозок эксперты «ТрансЛеса» называют инфраструктурные ограничения на восточном направлении, вследствие чего произошло замедление оборота вагонов. Тенденция замедления оборачиваемости отмечается и на остальных направлениях, что приводит к оттоку на другие виды транспорта, где это возможно, в частности, в Центральной Азии и Азербайджане.

Снижение спроса на древесину в Китае произошло из-за продолжающегося уже не первый год кризиса на рынке недвижимости. По данным таможенной службы Китая, за девять месяцев 2024 года объем импорта леса и пиломатериалов снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в сравнении с 2019 годом – на 34%.

При этом, поскольку китайцы отдают предпочтение закупке необработанной древесины, доля России на китайском рынке продолжает снижаться. Новая Зеландия, которая в основном поставляет необработанную древесину (сосну), с начала года увеличила поставки в Китай на 4% и сохранила объем на уровне 2019 года, поставки из России снизились на 5% к прошлому году и на 48% в сравнении с 2019 годом.

Импорт в Китай необработанной древесины

Импорт в Китай необработанной древесины из России

Импорт в Китай пиломатериалов

Импорт в Китай пиломатериалов из России

Мировая рыночная конъюнктура

В текущем году наблюдается низкий спрос на лесную продукцию из-за сохраняющегося замедления рынка недвижимости ключевых стран: Китая, США, Европы, Японии. Низкий спрос на древесину приводит к усилению конкуренции между странами-поставщиками, особенно за рынок Китая, который остается крупнейшим мировым импортером. Основные конкуренты России на китайском рынке – Новая Зеландия, США, Канада, Германия, Финляндия, Швеция.

При этом есть положительные сдвиги в динамике стоимости пиломатериалов: если летом прошлого года было достигнуто ценовое дно, то сейчас, отмечают в «ТрансЛесе», происходит корректировка в сторону увеличения.

Средняя таможенная стоимость пиломатериалов импортированных в Китай

Правительство Китая продолжает принимать меры по стимулированию спроса на недвижимость. В частности, смягчаются условия ипотечного кредитования. С сентября в ряде случаев ставка кредитования снизилась с нынешнего 4,3% до 4% и ниже. Унифицируется минимальный первоначальный взнос для первого и второго жилья до уровня 15% от стоимости недвижимости.

Продажи жилой недвижимости в Китае

Четвертый год подряд на рынке недвижимости Китая происходит постепенное «сдувание пузыря»: снижаются продажи жилой недвижимости и площади закладок новой коммерческой и жилой недвижимости.

Отмечается, есть предпосылки для начала роста рынка недвижимости в Китае в 2025 году. Это, уверены эксперты «ТрансЛеса», позитивно повлияет на спрос, так как увеличится экспорт продукции российского ЛПК.

Фото: СЗТУ, графики: «ТрансЛес»