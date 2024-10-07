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Жд отгрузки угля на экспорт в восточном направлении
07.10.2024

Жд отгрузки угля на экспорт в восточном направлении

    • По итогам 9 месяцев 2024 года «Российские железные дороги» перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении по соглашениям с регионами, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    По данным РЖД, в январе-сентябре было отправлено на экспорт в восточном направлении:

    • из Кузбасса – 39,9 млн тонн угля (+3,8% к 2023 году и +0,01% к плану),
    • из Хакасии – 4,9 млн тонн (+10,3% к 2023 году и +1,7% к плану),
    • из Тывы – 0,5 млн тонн (+4,6% к 2023 году и +0,3% к плану),
    • из Бурятии – 6,7 млн тонн (-1,9% к 2023 году +1% к плану),
    • из Якутия – 19,5 млн тонн (+1,9% к 2023 году и +1% к плану),
    • из Иркутской области – 2,6 млн тонн (+3,3% к 2023 году и +4% к плану).

    Напомним, для обеспечения стабильной работы угольной отрасли и сбалансированности грузовых железнодорожных перевозок РЖД заключили с рядом субъектов пакет соглашений, которые закрепляют основные параметры по вывозу продукции в направлении Дальнего Востока.

    В соответствии с достигнутыми договоренностями в 2024 году грузоотправители должны предъявить к перевозке, а РЖД обеспечить транспортировку каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме:

    • из Кузбасса – 54,1 млн тонн,
    • из Якутии – 26,3 млн тонн,
    • из Бурятии – 8,5 млн тонн,
    • из Хакасии – 6,5 млн тонн,
    • из Иркутской области – 3,3 млн тонн,
    • из Тывы – 0,65 млн тонн.

    Фото: РЖД


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