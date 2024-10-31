Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%

Глава Минтранса Роман Старовойт доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе вывоза контейнеров с импортными грузами из портов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля.

Р.Старовойт напомнил, что с середины 2022 года продолжается тенденция значительного роста поступления контейнеров с импортными грузами в морские порты Дальнего Востока. В конце 2022 года по поручению президента были приняты комплексные решения, которые позволяют и сейчас наращивать вывоз контейнеров с импортными грузами, а также рационально использовать пропускную способность Восточного полигона железных дорог за счёт снижения порожнего пробега полувагонов.

«В августе я лично посетил основные портовые мощности Приморского края, перспективные площадки развития инфраструктуры, пообщался с участниками процессов и вник в технологию, – сказал глава Минтранса. – Отмечу, что на сегодняшний день мы ежесуточно отправляем 11 составов с контейнерами в полувагонах. При этом общий вывоз контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока за девять месяцев составил 905 тысяч контейнеров 20-футового эквивалента, что на 4,5% выше аналогичного периода 2023 года».

Кроме того, в соответствии с поручением президента вопрос накопления контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна 12 сентября предметно был рассмотрен заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым на совещании с участием представителей ОАО «РЖД» и морских терминалов. По итогам были даны конкретные поручения по увеличению объёмов перевозок и организации безопасной технологичной работы морских портов.

«В результате в сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тыс. штук, что на 7 тыс. контейнеров, или на 13%, ниже среднесуточного показателя сентября текущего года», – привел данные Р.Старовойт.

«Учитывая рекордный вывоз контейнеров железнодорожным транспортом, загрузка морских терминалов по состоянию на 30 октября, составляет в среднем 79% от проектной мощности, тыловых терминалов – 59% в среднем. Отмечу, что загрузка более 100%, как иногда было прежде, на сегодня отсутствует», – продолжил глава Минтранса.

По словам Р.Старовойта, в сентябре этого года также принято решение о переходе с месячного на поквартальный план вывоза контейнеров, что дает участникам процесса возможность более долгосрочного планирования.

Также он отметил, что с апреля 2024 года вступили в силу поправки в Федеральный закон о морских портах, для исполнения которого в администрациях морских портов Приморского края назначены конкретные лица, ответственные за мониторинг перевалки и технологическое накопление грузов на морских терминалах, а также утвержден порядок доведения информации о таком мониторинге до капитанов морских портов.

Теперь капитаны морских портов при формировании суточного графика расстановки и движения судов учитывают информацию о превышении фактической загрузки морского терминала по отношению к проектным значениям.

«Тема вывоза контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока находится на постоянном контроле в Минтрансе России. Мы еженедельно проводим заседания штаба для решения срочных вопросов. Оперативные данные я ежедневно получаю лично и докладываю в правительство. Учитывая, что спрос на перевозку у морских портов Дальнего Востока постоянно растёт, и учитывая, что мы понимаем, что основная нагрузка традиционно ожидается на ноябрь, декабрь, январь, данная работа будет продолжена», – резюмировал Р.Старовойт.

Фото: пресс-служба Кремля