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"Идет война за контейнеры"
24.05.2024

“Идет война за контейнеры”

    • На рынке морских контейнерных перевозок наблюдается острая нехватка контейнерного оборудования. Подобная ситуация последний раз имела место во время пандемии. А площади по производству контейнеров забронированы до ноября, заявил генеральный директор Wan Hai Lines Томми Се на конференции, посвященной финансовым результатам компании за первый квартал 2024 года.

    «Ранее сообщалось, что мощности крупных производителей контейнерного оборудования забронированы до конца августа, но с тех пор количество заказов увеличилось, и заводы будут загружены до ноября, – сказал Т.Се. – После дефицита провозных мощностей, стало не хватать контейнеров, и сейчас за них идет война».

    «В первом квартале 2024 года объем контейнерных перевозок вырос на 23%, или на 4,8 млн TEU, что свидетельствует об очень высоком потребительском спросе», – пишет издание.

    По оценке Т.Се, поставки нового тоннажа тоже ограничены, его не хватает, поскольку контейнеровозам на трейдах Азия – Европа / США / Средиземноморье приходится из-за ситуации в Красном море идти в обход мыса Доброй Надежды. «Если раньше для поддержания регулярности рейса требовалось 12 контейнеровозов, то сейчас 15», – сказал он.

    Ситуация распространилась и на другие маршруты. «Помимо роста фрахтовых ставок на четырех основных трейдах, также выросли ставки фрахта из Азии на Австралию, Новую Зеландию, Западную Африку, Южную Африку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Сервисы из Азии в Южную Америку обеспечивают 15% нашего дохода, но найти контейнеры очень сложно», – резюмировал Т.Се.

    Напомним, из-за нехватки мощностей у крупных производителей Evergreen Marine Corporation пришлось обратиться к собственному предприятию Evergreen Heavy Industrial в Малайзии с заказом на 17,5 тыс. контейнеров на сумму почти 65,2 млн долларов.

    При этом в апреле мировой объем производства контейнеров составил 521 тыс. TEU. Это рекордный показатель со времен пандемии.

    Фото:  VesselFinder


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