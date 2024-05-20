Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Evergreen не хватает контейнеров
20.05.2024

Evergreen не хватает контейнеров

    • Evergreen Marine Corporation заказала новые контейнеры. Их построят на собственном предприятии Evergreen Heavy Industrial в Малайзии, поскольку мощности крупных производителей забронированы минимум до середины лета, сообщает Container News.

    Evergreen Heavy Industrial построит 17,5 тыс. контейнеров на сумму почти 65,2 млн долларов.

    По данным Linerlytica, помимо этой сделки, в 2024 году в портфеле заказов Evergreen Marine Corporation в общей сложности суммарной вместимостью более 100 тыс. TEU. Самый большой портфель заказов у MSC – почти 500 тыс. TEU.

    На фоне кризиса в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды наблюдается нехватка провозных мощностей и контейнерного оборудования. Подобная ситуация была во время пандемии, и сейчас она повторяется.

    По данным Alphaliner, чистая прибыль Evergreen по результатам первого квартала 2024 года выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 544,6 млн долларов, и это один из самых лучших кварталов перевозчика после пандемии.

    «Повышение доходов было особенно сильным у перевозчиков среднего уровня. Evergreen использует почти 70% своих мощностей на трейде Восток – Запад, где ставки фрахта на перевозки из Китая увеличились выше средних ставок по рынку. В отличие от большинства перевозчиков, тайваньской линии удалось избежать убытка в 2023 году», – отмечают в Alphaliner.

    Фото: Evergreen


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2024
    CMA CGM, COSCO SHIPPING, Evergreen и OOCL продляют действие OCEAN Alliance
    До 2032 года
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    07.03.2024
    Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%
    По итогам 2 месяцев 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    12.01.2024
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2023 года: перевозки выросли на 14,1%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2023 составили 7 млн 438,6 […]
    2023КонтейнерыРЖД
    0
    02.04.2024
    «Уралвагонзавод» представил вагон-платформу с возможностью перевозки контейнеров
    Волчанский механический завод концерна «Уралвагонзавод» изготовил опытный образец универсального вагона-платформы модели 13-5993 с осевой […]
    вагон-платформаКонтейнерыопытный образецРостех
    0
    14.02.2024
    Новый рекорд ДВЖД по суточной погрузке полувагонов с контейнерами
    Дальневосточная железная дорога обновила рекорд по суточной погрузке полувагонов с контейнерами. В Приморье сформировали […]
    ДВЖДЖелезная дорогаКонтейнерыПогрузка
    0
    05.04.2024
    Спрос на специализированные контейнеры растет в разы
    На фоне неопределенности на мировом рынке COSCO Shipping Development (CSD), холдинговая компания производителя контейнеров […]
    аренда контейнеровКонтейнерыперевозка автомобилейпроизводство контейнеров
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2024 Evergreen не хватает контейнеров
    20.05.2024 44 отмененных рейса, с 21 по 25 неделю 2024
    20.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2024
    20.05.2024 Первый «Мясной шаттл» по новому маршруту в Китай
    17.05.2024 Контейнерный поезд из Селятино в Чэнду через Казахстан
    17.05.2024 О проблемах в жд сообщении с Китаем
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2024 В РФ вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    20.05.2024 «Основная производственная инфраструктура в интересах освоения Севморпути сформирована» – Д.Мантуров
    20.05.2024 2 млрд рублей из госбюджета на реконструкцию Онежского судостроительного завода
    15.05.2024 Руководителем Федеральной таможенной службы назначен В.Пикалёв
    15.05.2024 Министром транспорта Российской Федерации назначен Р.Старовойт
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •