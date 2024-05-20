Evergreen не хватает контейнеров

Evergreen Marine Corporation заказала новые контейнеры. Их построят на собственном предприятии Evergreen Heavy Industrial в Малайзии, поскольку мощности крупных производителей забронированы минимум до середины лета, сообщает Container News.

Evergreen Heavy Industrial построит 17,5 тыс. контейнеров на сумму почти 65,2 млн долларов.

По данным Linerlytica, помимо этой сделки, в 2024 году в портфеле заказов Evergreen Marine Corporation в общей сложности суммарной вместимостью более 100 тыс. TEU. Самый большой портфель заказов у MSC – почти 500 тыс. TEU.

На фоне кризиса в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды наблюдается нехватка провозных мощностей и контейнерного оборудования. Подобная ситуация была во время пандемии, и сейчас она повторяется.

По данным Alphaliner, чистая прибыль Evergreen по результатам первого квартала 2024 года выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 544,6 млн долларов, и это один из самых лучших кварталов перевозчика после пандемии.

«Повышение доходов было особенно сильным у перевозчиков среднего уровня. Evergreen использует почти 70% своих мощностей на трейде Восток – Запад, где ставки фрахта на перевозки из Китая увеличились выше средних ставок по рынку. В отличие от большинства перевозчиков, тайваньской линии удалось избежать убытка в 2023 году», – отмечают в Alphaliner.

Фото: Evergreen