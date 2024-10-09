В портах Приморья скопилось 81 тыс. TEU

На сегодняшний день, на морских терминалах Приморского края скопилось более 81 тыс. импортно-экспортных TEU, загруженность составляет более 90%, сообщает пресс-служба РЖД.

Для ускорения вывоза контейнеров часть грузов отправляется из портов на сухие терминалы и уже оттуда вывозится железнодорожным транспортом.

8 октября на ДВЖД был вновь обновлен суточный рекорд — 29 контейнерными поездами было отправлено 4677 TEU, из них 17 составов сформировано из фитинговых платформ и 12 — из полувагонов с контейнерами.

Только со станции Находка-Восточная отправлено 9 поездов (1465 TEU), со станции Владивосток – 6 составов (873 TEU). Основная часть грузов идет назначением в Москву и Московскую область. «За конец сентября – начало октября это уже третье обновление рекордных показателей», – отмечают в РЖД.

Фото: РЖД