15 000 грузовых поездов через КПП Эрэн-Хото

По состоянию на утро 9 марта с момента запуска через пограничный контрольно-пропускной пункт Эрэн-Хото на китайско-монгольской границе прошло 15 тыс. грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на региональные власти.

КПП Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным погранпереходом между Китаем и Монголией. На данный момент через него проходят 70 железнодорожных маршрутов Китай – Европа, которые берут начало в более чем 10 провинциях и городских округах Китая, включая город Тяньцзинь, а также провинции Аньхой, Хунань и Сычуань, и заканчиваются в 60 с лишним пунктах назначения на территории более 10 стран, таких как Германия, Польша, Россия и Беларусь.

Среди товаров, перевозимых грузовыми поездами Китай – Европа, проходящими через КПП Эрэн-Хото, около 1000 категорий продукции, в том числе обувь и одежда, механическое оборудование и электрические изделия, транспортные средства и автозапчасти.

Фото: Xinhua