Грузовые поезда Китай – Европа из Шэньчжэня в первом полугодии 2024 года

В первом полугодии 2024 года количество грузовых поездов Китай – Европа, курсировавших между китайским городом Шэньчжэнь в южнокитайской провинции Гуандун и странами Европы достигло 96, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шэньчжэньской таможни.

Общая стоимость перевезенных товаров составила около 2,74 млрд юаней (384,2 млн долларов), на 34,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем внешней торговли города Шэньчжэнь по итогам первого полугодия этого года вырос на 31,7% до 2,2 трлн юаней (306,4 млн долларов).

По информации Шэньчжэньской таможни, эти маршруты охватывают Россию, Беларусь, Германию, Польшу и другие европейские страны и регионы.

Фото: Xinhua