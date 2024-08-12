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Грузовые поезда Китай – Европа из Шэньчжэня в первом полугодии 2024 года
12.08.2024

Грузовые поезда Китай – Европа из Шэньчжэня в первом полугодии 2024 года

    • В первом полугодии 2024 года количество грузовых поездов Китай – Европа, курсировавших между китайским городом Шэньчжэнь в южнокитайской провинции Гуандун и странами Европы достигло 96, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шэньчжэньской таможни.

    Общая стоимость перевезенных товаров составила около 2,74 млрд юаней (384,2 млн долларов), на 34,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем внешней торговли города Шэньчжэнь по итогам первого полугодия этого года вырос на 31,7% до 2,2 трлн юаней (306,4 млн долларов).

    По информации Шэньчжэньской таможни, эти маршруты охватывают Россию, Беларусь, Германию, Польшу и другие европейские страны и регионы.

    Фото: Xinhua


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