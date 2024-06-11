Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле увеличился на 13%

В апреле 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 13% относительно показателя апреля 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 21%, импорт – на 5,5%. Каботажа в апреле 2024 года не было.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года соответствовала 22%.
Груженых контейнеров было обработано на 14,5% больше, чем в апреле 2023 года. Из общего объема груженых 18,6% приходилось на рефконтейнеры, 81,4% – на сухие.
62,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 37,3% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 9%.
В апреле 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Темрюк приходилось 0,03%.
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