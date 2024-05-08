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35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024
08.05.2024

35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 19 недели по 23 неделю 2024 года объявлено о 35 отмененных рейсах, что составляет 5% от 638 запланированных на этот период рейсов.

    57% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 29% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 14% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    35 отмененных рейсов, с 19 по 23 неделю 2024

    На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 12 рейсов, за ним следует THE Alliance с 9 отменами, у 2M отменено 5 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 9 рейсов.

    Как отмечают в Drewry, ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 95% судов будут ходить по расписанию.

    В условиях непрекращающихся нападений хуситов в Красном море рынок морских контейнерных перевозок скорректировался. Хотя первоначальные кризисные ситуации, такие как задержки и заторы, ослабли, однако продолжающиеся корректировки привели к некоторой дестабилизации в работе. Учитывая, что ситуация в Красном море остается неразрешенной, и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, фрахтовые ставки, как ожидается, останутся высокими, а в середине мая вероятно дальнейшее повышение ставок, прогнозирует Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ jeffess

     


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