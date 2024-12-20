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Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024
20.12.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 декабря 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2024

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 11 месяцев 2024 года составил 47,4 млн TEU.

    Контейнерооборот портов Китая в январе-октябре 2024

    В январе-октябре этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 7,6%.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 51 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 51 неделе 2024 года относительно прошлой недели вырос на 8%.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 снизился на 35%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 34,7%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 в деталях

    В октябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 21,4% относительно показателя октября 2023 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2024: выросла перевалка лесных грузов

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 45,3%.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2024

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в ноябре 2024 года.

    Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в ноябре 2024 года увеличился на 31% относительно показателя ноября прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 25,9%

    Грузооборот российских портов в ноябре 2024 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в ноябре 2024 года увеличился на 12,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Грузооборот российских портов в ноябре 2024 увеличился на 12,1%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в ноябре 2024 года приходилось 78,1% всего грузооборота, вырос на 11,7%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 в деталях

    В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя ноября прошлого года на 33,9%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 вырос на 33,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 34,7%.

    Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 в деталях

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,5% всех грузов, вырос на 4,1% до 17,9 млн тонн.

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2024

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2024 года выросли на 17,5%. 

     

    Товарооборот РФ

    Внешняя торговля РФ в январе-октябре 2024 года

    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за 10 месяцев 2024 года.

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2024

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам 10 месяцев 2024 года сократился на 26,6%

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-октябрь 2024

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-октябре 2024 года составил 3,87 млн тонн.

     

    Порты

    Грузооборот речных портов Китая в январе-октябре 2024

    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-октябре этого года составил почти 14,5 млрд тонн. Речные порты обработали 35,8% всех грузов.

     

    Складской бизнес

    Рынок индустриально-складской недвижимости Петербурга в 2024

    К началу декабря 2024 года объем нового строительства складов на рынке Санкт-Петербурга достиг 540 тыс. кв. м, до конца года ожидается ввод еще 212,3 тыс. кв. м.

     

    Фрахтовый рынок

    Сервис FREIGHTMarket обновлен

    Загружены актуальные ставки линий от 01.12.24 сроком валидности до 31.12.2024г.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2024

    На 51 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика. 

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 51, 2024

    На 51 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта на отдельных направлениях продолжают снижаться. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 51 неделя, 2024

    На 51 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax остались на уровне прошлой недели.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 51, 2024

    На 51 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 51, 2024

    На 51 неделе 2024 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне высоких двадцатых.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 51 неделя 2024

    На 51 неделе 2024 года цены почти на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах повысились. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 51 неделя 2024

    На 51 неделе 2024 года цены на высокосернистый мазут (380 HSFO) и низкосернистый мазут (VLSFO) понизились, на морской газойль, напротив, подросли.

     

    Фото: РЖД

     


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