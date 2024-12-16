Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2024 снизился на 35%

В октябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя октября прошлого года на 35%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 34,7%, импорт – на 41,8%. Каботаж, напротив, вырос на38,1%.

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Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 56,4% меньше, чем в октябре 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

67,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,9% – в экспорте, 9,8% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 16,4%.

В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 56,5%, Астрахань перевалила 43,5%.

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