Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
17.04.2024

Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024

    • По итогам первого квартала 2024 года контейнерооборот порта Гонконг составил 3,35 млн TEU. Это на 2,3% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

    В марте 2024 года через причалы Гонконга прошло чуть больше миллиона – 1,2 млн. TEU – на 10,6% меньше, чем в марте прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта, напротив, увеличился – на 27,5%.

    Как отмечает Sea-Intelligence, Гонконг стремительно теряет океанские сервисы крупных контейнерных линий на трейде Восток – Запад. В маршрутную сеть нового альянса Gemini Гонконг не включен.

    В обновленной сетке сервисов Ocean Alliance на 2024 год количество прямых судозаходов на терминалы Гонконга сократилось с 11 до 6. В сетке сервисов на 2025 год Ocean Alliance и вовсе исключил Гонконг из транстихоокеанских маршрутов, и порт будет обслуживаться лишь в рамках одного сервиса из Азии на восточное побережье США.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2024
    Товарооборот Россия – Грузия в январе 2024 года
    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе 2024 года товарооборот между Россией и […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузияТоварооборот
    0
    04.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    16.02.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2024
    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    19.03.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, январь 2024 года
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 61,3%
    2024Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    05.04.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 14 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо заметно выросли
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    27.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    17.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2
    17.04.2024 Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    17.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в Цзянсу в первом квартале 2024
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •