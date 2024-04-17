Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024

По итогам первого квартала 2024 года контейнерооборот порта Гонконг составил 3,35 млн TEU. Это на 2,3% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

В марте 2024 года через причалы Гонконга прошло чуть больше миллиона – 1,2 млн. TEU – на 10,6% меньше, чем в марте прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта, напротив, увеличился – на 27,5%.

Как отмечает Sea-Intelligence, Гонконг стремительно теряет океанские сервисы крупных контейнерных линий на трейде Восток – Запад. В маршрутную сеть нового альянса Gemini Гонконг не включен.

В обновленной сетке сервисов Ocean Alliance на 2024 год количество прямых судозаходов на терминалы Гонконга сократилось с 11 до 6. В сетке сервисов на 2025 год Ocean Alliance и вовсе исключил Гонконг из транстихоокеанских маршрутов, и порт будет обслуживаться лишь в рамках одного сервиса из Азии на восточное побережье США.