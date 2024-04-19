Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Шанхайской таможни.

За этот период через портовую зону Вайгаоцяо было экспортировано свыше 280 тыс. транспортных средств, более чем на 20% больше, чем годом ранее.

По информации Шанхайской таможни, на данный момент в портовой зоне Вайгаоцяо около 40 внешнеторговых компаний, предлагающих сервис ро-ро, открыли маршруты по транспортировке автомобилей, которые охватывают более 110 стран и регионов по всему миру.

За первые три месяца этого года через терминал ро-ро на городской пристани Наньган было экспортировано 114 тыс. транспортных средств, из которых более 70% составили автомобили на новых источниках энергии.

Фото: Xinhua