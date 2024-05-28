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Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%
28.05.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%

    • В марте 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,3% относительно показателя марта 2023 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 1,1%. В экспорте было перевалено на 57,9% меньше, чем годом ранее. Импорта в марте 2024 не было.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года соответствовала 3,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 9,9% меньше, чем в марте 2023 года. Из общего объема груженых 3,4% приходилось на рефконтейнеры, 96,6% – на сухие.

    99,9% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,1% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 8,1%.

    В марте 2024 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 40,4%, на Мурманск приходилось 35,9%, через Архангельск прошло 19,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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