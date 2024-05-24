Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-март 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года составил 9,9 млн тонн на сумму 4,8 млрд евро, тогда как за аналогичный период 2023 года было 10,7 млн тонн (-7,5%) на сумму 8,4 млрд евро (-42,8%).

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В том числе объем прокачки трубопроводным транспортом из РФ в ЕС составил 9,9 млн тонн на сумму 4,8 млрд евро против 10,7 млн тонн (-7,5%) на сумму 8,4 млрд евро (-42,8%) годом ранее.

Самые крупные поставки из РФ в Евросоюз в отчетном периоде были в адрес Венгрии, Словакии и Австрии.

В Венгрию поставки из России трубопроводным транспортом в отчетном периоде составили 2,7 млн тонн (+42,1%) на сумму 1,3 млрд евро (-18,7%).

Словакия за первые три месяца этого года импортировала трубопроводным транспортом из России 1,8 млн тонн на сумму 890 млн евро, тогда как в аналогичном периоде 1,6 млн тонн (+12,5%) на сумму 880 млн евро (+1.1%).

В Австрию поставки относительно января-марта 2023 года остались на прежнем уровне в весовом выражении – 1,2 млн тонн, в стоимостном снизились на 60,7% до 552 млн евро (в первом квартале 2023 года было 1,4 млрд евро).

Из ЕС в РФ поставок трубопроводным транспортом в отчетном периоде в абсолютном выражении не было, однако в денежном выражении, по данным Евростата, грузоперевозки трубопроводным транспортом из Евросоюза в Россию составили 15.4 млн евро, из которых 11,2 млн евро приходилось на Латвию, 3,9 млн евро – на Литву и 300 тыс. евро – на Венгрию.

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