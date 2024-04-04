Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2024
04.04.2024

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 14, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2024
    94 отмененных рейса, с 4 по 8 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, с 4 недели (22-28 января) по 8 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    21.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2024
    На 12 неделе года в Азово-Черноморском регионе наблюдается смена тренда, ставки фрахта после длительного падения […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    11.01.2024
    Вместимость мирового контейнерного флота к концу 2024 года может превысить 30 млн TEU
    По итогам 2023 года мировые верфи сдали в эксплуатацию 350 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,2 […]
    2024Контейнерный рынокКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    01.04.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов
    В феврале 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 47,6% относительно показателя февраля […]
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    02.04.2024 Экологически чистые контейнеры SITC Line
    01.04.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года
    01.04.2024 Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    01.04.2024 48 отмененных рейсов, с 14 по 18 неделю 2024
    01.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •