Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2024
27.12.2024

Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 вырос на 13,7%
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.04.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    10.04.2024
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе 2024 года составил […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    15.07.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2024
    На 29 неделе 2024 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах показали разнонаправленную […]
    Только для подписчиков
    2024ОбзорПортыРынок
    0
    01.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,4% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.03.2024
    Товарооборот Россия – Индия в январе 2024 года
    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе […]
    Только для подписчиков
    2024ИндияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 вырос в 3,3 раза
    27.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2024 в деталях
    27.12.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    27.12.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2024
    26.12.2024 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2024
    25.12.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    28.12.2024 Введены пошлины на зернобобовые
    27.12.2024 Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран
    25.12.2024 ФТС переводит ЦЭДы на круглосуточный режим работы
    24.12.2024 Продлен временный запрет на экспорт риса
    23.12.2024 Электронная очередь в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр
    19.12.2024 Назначен начальник Владивостокской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •