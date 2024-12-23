Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка сжиженного газа

В ноябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 4,4% относительно показателя ноября прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,5% всех грузов, вырос на 4,1%. В импорте было перевалено на 50,7% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 0,7%, транзит – на 43,9%.

В ноябре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,1%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 31,4%, нефтепродуктов – 16,2% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в ноябре 2024 года приходилось 15,9%, на химические и минеральные удобрения – 14%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос в 2,6 раза. Металлолома было обработано в 2,4 раза больше, чем в ноябре 2023 года. Перевалка сжиженного газа увеличилась на 80,9%.

Наиболее значительно, на 47,3% снизился оборот цветных металлов. Тарно-штучных грузов было обработано на 28,5% меньше, чем годом ранее, химического налива – на 18,9% меньше.

В ноябре 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 43,9%, Большой порт Санкт-Петербург обработал 23,3%, на Приморск приходилось 22,3%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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