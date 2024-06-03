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43 отмененных рейса с 23 по 27 неделю 2024
03.06.2024

43 отмененных рейса с 23 по 27 неделю 2024

    • По информации аналитического агентства Drewry, с 23 недели по 27 неделю 2024 года объявлено о 43 отмененных рейсах, что составляет 7% от 661 запланированных на этот период рейсов.

    54% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 30% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 16% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

    43 отмененных рейса с 23 по 27 неделю 2024

    На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил о отменах 11 рейсов, за ним следует 2M с 8 отменами, у THE Alliance отменено 7 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 17 рейсов. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

    Как отмечают в Drewry, несмотря на повышение скорости движения судов и увеличение объемов трансшипмента, что способствует подержанию соблюдения линейного расписания, растущая загруженность портов усугубляет с без того напряженную ситуацию на контейнерном рынке.

    Сингапур, наиболее пострадавший порт в Азии, сталкивается с серьезными заторами – 132 судна простаивают в ожидании до 46 часов, что вынуждает некоторых перевозчиков опускать судозаходы в порт. Такая ситуация сказывается на следующих портах в ротации, которые принимают на себя возросшие объемы, что приводит к увеличению задержек, пишет Drewry.

    График: Drewry

    Фото: Shipspotting/ mecanicocadiz

     


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