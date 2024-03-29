Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 13 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,7% до 2929 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 70,6% выше значения, зафиксированного на 13 неделе 2023 года и на 106% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Азия – атлантическое побережье США снизилась на 6% до 5058 долларов за 40-футовый контейнер.

На 3% уменьшились ставки на направлении Нью-Йорк – Роттердам и Азия – тихоокеанское побережье США, до 637 и 3825 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

Ставки на направлениях Шанхай – Роттердам и Роттердам – Шанхай, а также Шанхай – Генуя уменьшились одинаково – на 2% до 3159, 814 и 3806 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

Ставки на трейдах тихоокеанское побережья США – Азия и Шанхай – Роттердам снизились на 1%, до 691 и 2261 доллара за 40-футовый контейнер соответственно.

По оценкам Drewry, на следующей неделе спотовые ставки незначительно снизятся.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Marcus-S