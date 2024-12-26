Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2024 вырос на 10,8%

В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 10,8% относительно показателя ноября 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 12,9%, экспорт – на 17%. В каботаже было перевалено на 6,8% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 66,9%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года соответствовала 43%.

Груженых контейнеров было обработано на 8,9% больше, чем в ноябре 2023 года. Из общего объема груженых 8,3% приходилось на рефконтейнеры, 91,7% – на сухие.

57,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,1% – в экспорте, 20,3% – в каботаже и 0,8% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 17,1%.

В ноябре 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 59,3%, Восточный обработал 22%, на Корсаков приходилось 5,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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