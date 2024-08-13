Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 снизился на 17,4%

В июне 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня прошлого года на 17,4%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 78,3%. Импорт сократился на 49,3%. В каботаже было перевалено на 2,2% меньше, чем годом ранее.
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 0,2%.
Груженых контейнеров было обработано на 45,3% меньше, чем в июне 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.
65,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,5% – в экспорте, 4,7% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров выросла в 2,5 раза.
В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 71,9%, Оля перевалил 28,1%.
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