Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2024 снизился на 17,4%

В июне 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня прошлого года на 17,4%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 78,3%. Импорт сократился на 49,3%. В каботаже было перевалено на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года соответствовала 0,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 45,3% меньше, чем в июне 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

65,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,5% – в экспорте, 4,7% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла в 2,5 раза.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 71,9%, Оля перевалил 28,1%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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