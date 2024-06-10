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Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка руды
10.06.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка руды

    • В апреле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,1% относительно показателя апреля прошлого года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка руды

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,8% всех грузов, сократился на 7,2%. Каботаж уменьшился на 0,7%. В импорте было перевалено на 1,8% больше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 97,5%.

    В апреле 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,3%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 34%, нефтепродуктов – 14% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в апреле 2024 года приходилось 18,7%, на химические и минеральные удобрения – 14,3%.

    При этом самая высокая динамика была в перевалке руды, оборот которой вырос на 78,2%. Сжиженного газа было обработано на 61,8% больше, чем в апреле 2023 года, прочих генеральных грузов – на 51,1% больше.

    Наиболее значительно, на 87,2% снизилась перевалка лесных грузов. Цветных металлов было обработано на 60,9% меньше, годом ранее. Обработка тарно-штучных грузов сократилась на 55,1%.

    В апреле 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,1%, Приморск обработал 27,3%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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