Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 увеличился на 17.1%

В мае 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 17,1% относительно показателя мая 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 11,5%. В экспорте было перевалено 622 TEU. Импорта в мае 2024 не было.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2024 года соответствовала 2,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 25% больше, чем в мае 2023 года. Из общего объема груженых 4,6% приходилось на рефконтейнеры, 95,4% – на сухие.

92,8% груженых контейнеров прошло в каботаже, 7,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,3%.

В мае 2024 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 44%, на Дудинку приходилось 39,1%, через Архангельск прошло 13,6%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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