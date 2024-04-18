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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2024
18.04.2024

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2024

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первых двух месяцев 2024 года сократился на 44,1% и составил 11,9 млрд евро.

    По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию сократился на четверть и составил 5,4 млрд евро. Российский экспорт в страны ЕС по сравнению с показателем января-февраля 2023 года снизился на 54% до 6,5 млрд евро.

    В феврале 2024 года европейский экспорт товаров в нашу страну снизился по сравнению с показателем февраля 2023 года на 22,8% и составил 2,8 млрд евро. В то же время относительно показателя предыдущего месяца он вырос на 8,5%.

    Российский экспорт в страны ЕС за февраль 2024 года в сравнении с показателем февраля прошлого года сократился на 41,2% до 3,1 млрд евро. Относительно аналогичного показателя прошлого месяца ЕС снизила импорт из России на 11,6%.

    По итогам отчетного периода года Россия удерживается на десятом месте в рейтинге крупнейших как экспортеров, так и импортеров ЕС.


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