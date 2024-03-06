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Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 в деталях
06.03.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 выросла перевалка зерна

    • В январе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 55,2% относительно показателя января 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2024 выросла перевалка зерна

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 56,6%, транзит – на 25,1%. В импорте было перевалено в 3,7 раза больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Каботаж снизился на 55,4%.

    В январе 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 45,4% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, его доля составляла 25,7%. Доля прочих генеральных грузов в январе 2024 года соответствовала 10,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих генеральных грузов, перевалка которых выросла в 4,8 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 3,6 раза больше, чем в январе 2023 года. Оборот зерна вырос в 2,3 раза.

    Наиболее значительно, на 79% сократилась перевалка черных металлов. Оборот рефгрузов уменьшился на 57,4%, пищевого налива – на 38,9%.

    В январе 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 49,5%, Махачкала обработала 35,6%, на Оля приходилось 14,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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