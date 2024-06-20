Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2024 года составил 12,3 млн тонн на сумму 5,9 млрд евро, тогда как за аналогичный период 2023 года было 13,9 млн тонн (-11,5%) на сумму 10,3 млрд евро (-42,7%).

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В том числе объем прокачки трубопроводным транспортом из РФ в ЕС составил 12,3 млн тонн на сумму 5,9 млрд евро против 13,9 млн тонн (-11,5%) на сумму 10,3 млрд евро (-42,7%) годом ранее.

Самые крупные поставки из РФ в Евросоюз в отчетном периоде были в адрес Венгрии, Словакии и Австрии.

В Венгрию поставки из России трубопроводным транспортом в отчетном периоде составили 3,1 млн тонн (+29,1%) на сумму 1,5 млрд евро (-21%).

Словакия за первые 4 месяца этого года импортировала трубопроводным транспортом из России 2,3 млн тонн на сумму 1,1 млрд евро, тогда как в аналогичном периоде 2023 года 2,1 млн тонн (+9,5%) на сумму 1,2 млрд евро (-8,3%).

В Австрию поставки относительно января-апреля 2023 года остались на прежнем уровне в весовом выражении – 1,6 млн тонн, в стоимостном снизились на 58,8% до 700 млн евро (в январе-апреле 2023 года было 1,7 млрд евро).

Из ЕС в РФ поставок трубопроводным транспортом в отчетном периоде в абсолютном выражении не было, однако в денежном выражении, по данным Евростата, грузоперевозки трубопроводным транспортом из Евросоюза в Россию составили 17,7 млн евро, из которых 12 млн евро приходилось на Латвию, 5,3 млн евро – на Литву и 385 тыс. евро – на Венгрию.

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