Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 вырос на 29,8%

Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя февраля прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 55,1%, экспорт – на 28,2%. В каботаже было перевалено на 5,2% больше, чем в феврале 2023 года. Транзит сократился на 62,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 35,5% больше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых или 12,5% приходилось на рефконтейнеры, 87,5% – на сухие.

56,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,2% – в экспорте, 15,2% – в каботаже и 1,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 13,9%.

В феврале 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 44%, Балтийский бассейн обработал 33,1%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 19,8%, 3% и 0,2% соответственно.

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