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Рекордный спад южнокорейского судостроения
17.12.2024

Рекордный спад южнокорейского судостроения

    • Несмотря на богатый на заказы год

    В 2024 году доля Южной Кореи на рынке судостроения составит менее 20%, сообщает Maritime Executive со ссылкой на прогноз Clarksons Research. Это самый низкий уровень с 2016 года.

    Потеря части рынка происходит на фоне конкуренции с Китаем, который быстрыми темпами наращивает свои судостроительные мощности и расширяет присутствие в сегментах судостроения с более высокой стоимостью.

    В 2018 году корейские судостроители на рынке доминировали. Тогда, после глобального спада, их доля составляла рекордные 44%, в то время как многие китайские верфи обанкротились и судостроительная отрасль консолидировалась в государственные корпорации China State Shipbuilding Corporation и China Shipbuilding Industry Corporation.

    «Еще недавно корейское судостроение удерживало долю в 30%, а раньше и вовсе опережало китайское. Сейчас она испытывает спад. При доле в 20% это будет самый низкий уровень с 2016 года. Сейчас у Южной Кореи 18% глобального портфеля заказов, тогда как у Китая 69%. Во время кризиса в 2016 году доля Кореи в глобальном портфеле заказов доля соответствовала 15,5%», – пишет издание.

    По данным Clarksons, на корейских верфях законтрактовано строительство судов суммарной валовой вместимостью чуть более 1 млн CGT (компенсированных валовых тонн), тогда как на китайских – 4,2 млн CGT. И это самый разрыв большой в историческом плане, несмотря на то, что этот год был богатым на заказы.

    В конце ноября корейская верфь HD Hyundai заявила, что выполнила более 152% от своего годового целевого показателя в размере 13,5 млрд долларов. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (входит в HD Hyundai) получила заказы на строительство в общей сложности 181 судна стоимостью более 20,5 млрд долларов.

    БОльшая часть заказов приходится на газовозы, второе место в портфеле заказов занимают контейнеровозы, также заказано несколько танкеров.

    «Южная Корея сосредоточилась на строительстве судов с высокой стоимостью и уже ушла из сектора балкеров и других типов судов, – пишет издание. – Стратегия корейских судостроителей, поддерживаемая правительством, заключается в выборочном наборе заказов и на развитии судоходства следующего поколения. Отрасль инвестирует в суда, работающие на альтернативном топливе. Она также активно продвигает автономное судоходство».

    В свою очередь, Китай продолжает расширять свои судостроительные мощности. Несколько верфей, закрытых десять или более лет назад, объявили о возобновлении работы и уже законтрактовали первые заказы. Также Китай вошел в привлекательным сектор строительства СПГ-танкеров, получив, в частности, крупные заказы, связанные с расширением флота QatarEnergy.

    «Эксперты указывают на необходимость поддержки Южной Кореей своих средних и малых верфей и возможностей для партнерства. Hanwha Ocean укрепляет связи с США и уже получила свои первые контракты в интересах ВМС США. Кроме того, компания намерена приобрести американскую верфь Philly Shipyard и ждет окончательного одобрения от регулятора США», – резюмирует Maritime Executive.

    Фото: Hanwha Ocean 


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