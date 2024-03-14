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Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2024
14.03.2024

Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2024

    • Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 8,3 млн TEU. Это на 11,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
    Сингапур за отчетный период 2024 года обработал 6,48 млн TEU, что на 14,3% больше показателя января-февраля 2023 года.

    В феврале этого года Шанхай перевалил 3,8 млн TEU, на 15,6% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 4,1% больше, чем в феврале 2023 года.
    По предварительным данным Морского и портового управления Сингапура (MPA), через причалы Сингапура в феврале 2024 года прошло 3,17 млн TEU (минус 4,1% к январю 2024 и плюс 18,3% к февралю 2023 года).


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