Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 8,3 млн TEU. Это на 11,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2024 года обработал 6,48 млн TEU, что на 14,3% больше показателя января-февраля 2023 года.

В феврале этого года Шанхай перевалил 3,8 млн TEU, на 15,6% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 4,1% больше, чем в феврале 2023 года.

По предварительным данным Морского и портового управления Сингапура (MPA), через причалы Сингапура в феврале 2024 года прошло 3,17 млн TEU (минус 4,1% к январю 2024 и плюс 18,3% к февралю 2023 года).