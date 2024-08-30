Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 августа 2024

Мировой контейнерный рынок

Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 6 месяцев 2024 года составил 89,2 млн TEU – на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ставки Азия – Европа могут обрушиться на 70%

Такой прогноз, основанный на показателях фьючерсных торгов на Шанхайской бирже, высказали аналитики Linerlytica.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 35 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 35 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3% до 5181 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле увеличился на 8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,8%, импорт – на 4,7%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 3,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 22,9 млн тонн.

Грузооборот российского транспорта, 6 месяцев 2024: перевозки увеличились на 6,6%

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-июня 2024 года составил 4,48 млрд тонн – на 6,6% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2024: выросла перевалка сахара

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,8% всех грузов, сократился на 2%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 5,9% относительно показателя июля 2023 года и составил 236,1 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2024 вырос на 5,9%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 15,1%, каботаж – на 16,9%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна уменьшился на 6,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 20,1 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в июле 2024: снизилась перевалка черных металлов

Экспорт, на долю которого приходилось 82% всего грузооборота, снизился на 8,7%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2024 в деталях

В июле 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 38,4% относительно показателя июля 2023 года и составил 19,8 тыс. TEU.

Товарооборот РФ

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2024

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июне 2024 года составил 2,65 млн тонн на сумму 1,26 млрд евро, тогда как годом ранее было перевезено 2,84 млн тонн (-6,5%) на сумму 1,73 млрд евро (-27%).

Порты

Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2024

В первом полугодии этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 161,8 млн TEU.

Все порты Финляндии, 6 месяцев 2024

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-июня 2024 года составил 646,95 тыс. TEU. Это на 10,6% меньше показателя 6 месяцев 2023 года.

В Гетеборге ждут рекордного контейнерооборота

Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2024 года 467 тыс. TEU, на 5% большое, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Администрации порта.

Гамбург сократил грузооборот в первом полугодии 2024 на 4%

Контейнерооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2024 года 3,8 млн TEU, на 0,3% меньше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Hafen Hamburg Marketing.

Железная дорога

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2024

В январе-июле этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 23,8 млн тонн грузов.

Финансы

Финансовые результаты OOIL в первом полугодии 2024 года

Выручка по группе увеличилась на 2,3% до 4,6 млрд долларов. EBITDA сократилась на 18,6% до 1,3 млрд долларов, операционная прибыль – на 26,4% до 835 млн долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2024

На 34 неделе 2024 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается cнижение ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 35, 2024

На 35 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели. В Каспийском регионе ставки фрахта пошли вверх.

Фрахтовый рынок Черного моря, 35 неделя, 2024

На 35 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на всех направлениях остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2024

На 35 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех балтийских портов остались на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 35, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении пяти недель подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2024

На 35 неделе года цены почти на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились. Выросла стоимость VLSFO в портах Пусан и Сингапур.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 35 неделя 2024

На 35 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России выросли.

Фото: РЖД