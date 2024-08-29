Ставки Азия – Европа могут обрушиться на 70%

К июню следующего года фрахтовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Европу могут обвалить более чем на 70%. Такой прогноз, основанный на показателях фьючерсных торгов на Шанхайской бирже, высказали аналитики Linerlytica.

«Хотя падение и не такое катастрофическое, как коллапс в конце 2022 года, текущие цены на фьючерсы говорят об ожидаемом поступательном снижении ставок в течение ближайших 12 месяцев, без надежды на повышение в конце этого года и повторение взрывного роста после китайского Нового года, имевшего место в этом году», – цитирует Splash24/7 отчет Linerlytica.

На сегодня линейным перевозчикам не удается сдержать снижение ставок. Согласно данным China Containerized Freight Index, только на прошлой неделе ставки на трейде Азия – Северная Европа снизились к уровню предыдущей недели на 3,2%. Снижение на трейде Азия – Средиземноморье составило 1,9%.

Фото: Shipspotting / Viktor