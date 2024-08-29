Гамбург сократил грузооборот в первом полугодии 2024 на 4%

Контейнерооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2024 года 3,8 млн TEU, на 0,3% меньше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Hafen Hamburg Marketing. Объем груженых контейнеров незначительно, на 0,5%, увеличился – до 3,4 млн TEU.

Основным торговым партнером Гамбурга остается Китай, контейнеропоток на этом направлении составил 1.1, млн TEU, на 2,2% ниже, чем в январе-июне 2023 года. Существенно увеличился контейнерооборот с Турцией (+26,7%), Малайзией (+14,7%) и США (+9%).

Число судозаходов контейнеровозов в Гамбург в первом полугодии увеличилось почти на 1%. В основном рост произошел за счет контейнеровозов меньшей и средней вместимости, в то время как судов вместимостью свыше 10 тыс. TEU было меньше, чем в прошлом году. В Hafen Hamburg Marketing связывают сокращение числа судозаходов крупнотоннажных контейнеровозов с кризисом в Красном море, из-за которого суда идут в обход через мыс Доброй Надежды, что вынуждает линии вносить изменения в ротацию.

Перевалка конвенциональных генеральных грузов выросла на 4,3% до 585 тыс. тонн. Оборот угля сократился на 11,8%, в целом грузопоток массовых грузов снизился на 12,1% до 16,7 млн тонн.

Суммарный грузооборот через Гамбург составил 55,9 млн тонн, на 3,9% ниже показателя первого полугодия 2023 года.

Фото: Hafen Hamburg