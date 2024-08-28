В Гетеборге ждут рекордного контейнерооборота

Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам первого полугодия 2024 года 467 тыс. TEU, на 5% большое, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Администрации порта. При этом сохранилась наметившаяся в первом квартале тенденция к росту импортного контейнеропотока. Экспорт также увеличился, в том числе за счет роста отгрузок продукции шведской лесной промышленности.

Начиная с третьего квартала 2020 года объемы перевалки контейнеров через Гетеборг растут уже 15-й квартал подряд. «В 2023 году в порту Гетеборг было обработано больше контейнеров, чем когда-либо ранее. Итоговые показатели первого полугодия 2024 дают основания полагать, что порт идет к очередному историческому годовому рекорду по контейнерообороту», – говорится в сообщении.

Оборот ро-ро грузов во внутриевропейском сообщении сократился на 4% до 270 тыс. единиц, что в порту объясняют сохраняющейся неуверенностью в европейской экономике. «Но, относительно, у нас показатели высокие. Если посмотреть на грузопоток через другие порты, там снижение более существенное», – сказал CEO Администрации порта Клаес Сундмарк.

Грузопоток новых автомобилей снизился на 3% до 132 тыс. единиц, что главным образом связано с сокращением импорта автомобилей в Швецию – за первое полугодие в стране было зарегистрировано на 6% меньше новых автомобилей, чем годом ранее.

Перевалка энергоносителей увеличилась на 13% до 11 млн тонн. Высокий рост объясняется низкой базой прошлого года из-за плановых остановок НПЗ на ремонт и инвестиций в расширение производства биотоплива.

Оборот сухогрузов вырос на 31% до 270 тыс. тонн, что связано с привлечением новых экспортных грузопотоков – продукции лесной промышленности, гранулята и строительных материалов для крупных инфраструктурных проектов.

За первое полугодие 2024 года в Гетеборг было совершено 26 судозаходов круизных лайнеров против 33 судозаходов за аналогичный период 2023 года. Снижение в Администрации порта объясняют плановыми работами на круизном терминале, который был временно закрыт. В сегменте паромных перевозок пассажирооборот увеличился на 3% до 652 тыс. человек.

Фото: Администрация порта Гетеборг