Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2024

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 18,2%.

В январе-июле этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 23,8 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 19,8% до 22,2 млн тонн, импорт остался на уровне прошлого года и составил 1,6 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 11,9 млн тонн (+11,5%), в том числе 4,4 млн тонн угля (рост в 1,3 раза) и 2,7 млн тонн железной руды (+22,4%).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 4,9 млн тонн экспортных грузов (+3,2%), в том числе 2,1 млн тонн угля (рост в 1,7 раза).

Экспортный грузопоток через Нижнеленинское – Тунцзян составил 3,1 млн тонн (рост в 1,9 раза), в том числе 2 млн тонн угля (рост в 1,8 раза) и 963 тыс. тонн железной руды (рост в 2 раза).

Через погранпереход Камышовая – Хуньчунь было экспортировано в КНР 2,1 млн тонн грузов (рост в 1,4 раза), в основном это уголь – 2 млн тонн (рост в 1,4 раза).

Фото: РЖД